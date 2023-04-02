Arap ülkeleri ve Rusya'dan petrol kararı

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde mayıs ayından yıl sonuna kadar gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı alındığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu.

Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Alınan bu kararlarla birlikte, OPEC+ ülkeleri mayıs itibarıyla günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitmiş olacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

RUSYA'DAN DA BENZER KARAR

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.

Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız” ifadesini kullandı.

Arap ülkelerinden bazıları petrol üretimini düşürme kararı aldı

Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.