ASEAN, Myanmar meselesini çözmekte kararlı

Myanmar'da geçen yıl şubat ayındaki askeri darbeden bu yana kargaşa devam ediyor. Tüm girişimlere rağmen ASEAN'daki çabalar henüz meyvesini vermiş değil.

Ancak Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, bloğun Cakarta'daki sekretaryasında yaptığı acil toplantıdan sonra, "ASEAN'ın cesareti kırılmamalı, Myanmar'ın barışçıl bir çözüm getirmesine yardım etmeye daha da kararlı olmalı." dedi.

Myanmar cuntası, toplantıya siyasi olmayan bir isim göndermeyi reddetmişti.

Yerel gözlemcilere göre, Myanmar ordusunun darbeden sonra muhaliflere yönelik baskısında 2 bin 300'den fazla insan öldürüldü.

ABD: Seyirci kalmayacağız

Washington da toplantıda güçlü eylem çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Doğu Asya'dan sorumlu üst düzey diplomatı Daniel Kritenbrink, Washington'da düzenlediği bir etkinlikte, Myanmar'ın demokrasiye geçişi sırasında cuntanın "son on yılda kaydedilen tüm ilerlemeyi yok etmekte olduğunu" söyledi.

Kritenbrink, "Bu şiddet devam ederken biz de boş oturmayacağız; cunta gelecek yıl yapmaktan bahsettikleri tamamen sahte ve sahte seçimlere hazırlanırken olanlara seyirci kalmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili, Washington'un ASEAN'a "büyük saygı duyduğunu" söyledi, ancak geçmişte bloğun şiddetin sona erdirilmesi, artan yardım ve diyalog çağrısında bulunan kendi kriz planında ilerleme kaydedilmemesinden duyulan hayal kırıklığını da dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Bütün ASEAN ülkelerinin rejimi sorumlu tutması gerektiğini düşünüyorum. Ne var ki, bugüne kadar, bu yönde olumlu bir hareket görmedik." demişti

ASEAN: Taahhütlerimize bağlıyız

ASEAN bakanları, ilk olarak Nisan 2022'de önerilen bu beş maddelik plana olan bağlılıklarını yinelediler.

Bakanlar, "Sahadaki durum kritik ve kırılgan olmaya devam ediyor ve bu, ASEAN'ın taahhütlerinin ve çabalarının eksikliğinden değil, Myanmar'ın onlarca yıldır devam eden çatışmalarının karmaşıklığından ve zorluğundan kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cunta lideri Min Aung Hlaing, önümüzdeki ay Kamboçya'da yapılacak ASEAN liderleri zirvesine bu yıl da davet edilmedi.

Keza Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin de şubat ve ağustos aylarında bakanlık görüşmelerinin dışında tutulmuştu.

Kaynak: Euronews