ASEAN zirvesinde gerginlik: Çin'i işgalle suçladı

Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bugün düzenlenen ASEAN-Çin oturumunda, Güney Çin Denizi'nde yasal bağlayıcılığı olan uluslararası "davranış kuralları" ele alındı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oturum sonrası basına yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kurallarını belirleyecek müzakerelerin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Çin'in ne istediğini açıklaması gerektiğini belirten Duterte, "(Çin) Siz Güney Çin Denizi'ndesiniz. Siz orayı işgal edensiniz. Siz orayı sahiplenensiniz. O zaman bize ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini söyleyin." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Marsudi, "Güney Çin Denizi'nde 'davranış kuralları' ile ilgili tüm ülkelerin hemfikir olduğu bir seviyeye gelindi ve bu bir taslağa döküldü. Söz konusu müzakerelerin 2019 yılında tamamlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zirvede bulunan Çin Başbakanı Li Kıçiang, dün "davranış kuralları" müzakerelerinin 3 yıl içinde sonuçlanmasını temenni ettiklerini söylemişti.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

AA