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Aşırı yağış Hindistan'da 10 kişiyi hayattan kopardı

Ülkenin kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi öldü.

Asya 20.08.2022, 15:42
Aşırı yağış Hindistan'da 10 kişiyi hayattan kopardı

Komiser Yardımcısı Arindam Chaudhary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle evleri çöken 10 kişilik aileden 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şiddetli yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarının ardından söz konusu ailenin haricinde 2 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyleyen Chaudhar, toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Chaudhar, 5 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

#hindistan
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