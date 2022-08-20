Aşırı yağış Hindistan'da 10 kişiyi hayattan kopardı
Ülkenin kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi öldü.
Asya 20.08.2022, 15:42
Komiser Yardımcısı Arindam Chaudhary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle evleri çöken 10 kişilik aileden 8 kişinin öldüğünü bildirdi.
Şiddetli yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarının ardından söz konusu ailenin haricinde 2 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyleyen Chaudhar, toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Chaudhar, 5 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.
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