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Askeri helikopter baraja düştü

Hindistan'n Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua'da orduya ait bir helikopterin baraja düştüğü aktarıldı.

Asya 03.08.2021, 12:27
Askeri helikopter baraja düştü

Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan ordusuna ait "254 AA" tipi helikopter yerel saatle 10.43’te Kathua’nın Basohli mevkisindeki Ranjit Sagar Barajı’na düştü.

Helikopterde en az 5 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Pathankot polis şefi Surendra Lamba, kurtarma ekipleri ve askerlerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AA

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#helikopter
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