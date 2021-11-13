Askeri konvoya saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Manipur eyaletinin başkenti Imphal’de polis yetkilileri, Churachandpur bölgesindeki bir köyü teftişe giden askerlerin bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Direnişçiler tarafından askeri konvoya ateş açıldığı ve saldırıda, 2 sivil ve 5 askerin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Polis, saldırının Cammu Keşmir'in Hindistan'dan ayrılması için silahlı eylemlerde bulunan Halkın Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.