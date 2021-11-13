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Askeri konvoya saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Myanmar sınırında bulunan Manipur eyaletinde askeri konvoya yönelik saldırıda 2'si sivil olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 13.11.2021, 18:57
Askeri konvoya saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Manipur eyaletinin başkenti Imphal’de polis yetkilileri, Churachandpur bölgesindeki bir köyü teftişe giden askerlerin bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Direnişçiler tarafından askeri konvoya ateş açıldığı ve saldırıda, 2 sivil ve 5 askerin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Polis, saldırının Cammu Keşmir'in Hindistan'dan ayrılması için silahlı eylemlerde bulunan Halkın Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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#askeri konvoy #saldırı
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