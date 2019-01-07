Assam Müslümanları vatansız kalacak

Hindistan Asom Gana Parishad (AGP) Partisi, sendika kabinesinin Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletindeki Assam halkını yakın ilgilendiren Vatandaşlık Değişikliği kanununu onaylamasından hemen sonra Assam'daki BJP ile ittifaktan çekilme kararı aldı.

Onay, Ortak Parlamento Komitesi (JPC) başkanı Rajendra Agarwala'nın Lok Sabha'daki tasarıyı masaya koymasından sonra geldi. Tasarının yarın Lok Sabha'da geçmesi bekleniyor.

AGP'nin resmi açıklaması, Yeni Delhi'deki sendika ev bakanı Rajnath Singh ile görüştükten sonra Yeni Delhi'deki parti başkanı Atul Bora tarafından yapıldı.

Assam halkı düşünülmeden onaylandı

Resmi açıklamada, “Tasarı Assam Anlaşmasını anlamsız hale getirecek. Tasarıya karşıydık ve şimdi geçtiği için, BJP'nin ittifak ortağı olmaktan vazgeçtik. Tasarıya karşı savaşıyoruz ve Assam topluluğunu korumak için bunu yapmaya devam edeceğiz. Maalesef, Merkez, Assam halkı hakkında düşünmeden tasarıyı onayladı ”dedi.

Öte yandan, cumhurbaşkanı Assam Kongre Başkanı Ripun Bora da dahil olmak üzere Assam Kongre milletvekilleri, bugün Parlamentonun önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Tüm Assam Öğrenciler Birliği (AASU) ve diğer 30 kuruluş, Merkezi Hükümetin Vatandaşlık Değişikliği Yasasını geçme hamlesine karşı protesto gösterileri yaptı.

1951'de hazırlanan ilk Assam Ulusal Vatandaşlık Kaydı, şimdi “yasadışı göçmenleri” tespit etmek için Yüksek Mahkeme'nin gözetiminde güncelleniyor. Bu kayıt defteri güncelleme süreci, Assam'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan, yerli Assamlılardan daha fazla olan tüm Müslümanları ve Bangladeş kökenli Hinduların kimliğini kanıtlama yükü getiriyor. Assam eyaletindeki halkın çoğunun daha önceden kendilerini kabile kimlikleriyle kaydettirdiklerini, Assamca konuşan insanlar olarak kaydetmediklerini belirtmemiz gerekir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, Bengalce konuşan insanların, özellikle de Müslümanların sayısı istikrarlı bir şekilde tırmandı, bu da nativizm denen göçmenlerin bölgeye girmesini engellemeye yönelik politikayı Assam'da önemli konulardan biri hâline getirdi ve yalnızca devlet politikasında değil, aynı zamanda ülke çapında oyunu güçlendirmek için sağcı duygulara oynayan partilerin en önemli seçim kozlarından biri hâline geldi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 16:12