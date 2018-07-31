Assam’da yaşayan milyonlarca Müslümanın endişeli bekleyişi sürüyor

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Hindistan’ın aşırı sağcı ve iktidar partisi BJP, Hindistan’da yeni Rohingyalar oluşturmak istiyor. Dört milyondan fazla Assam Müslümanlarının vatandaşlık hakları ellerinden alındı. Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kurumu’nun açıkladığı ikinci listede adını bulamayan Assam Müslümanları, sınır dışı edilmekle ve hayatlarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh, ““Son listede adını bulamayan kişilere, vatandaşlıklarını yasal bir şekilde kazanabilecekleri bir şans verilecek” dedi. İçişleri Bakanının bu açıklaması acı çeken insanlarla dalga geçtiği şeklinde yorumlandı.

Hindistan Genel Kayıt Bürosu yetkilisine göre, son taslakta ismi kayıtlarda geçmeyen kişiler yabancı olarak adlandırılmayacak, mahkemeye ve tutuklama merkezine götürülmeyecek. Hindistan’ın Guwahati şehrinde yapılan bir basın toplantıda, Sailesh, ismi taslakta yer almayan kişiler için yeterli fırsatın verileceğini söyledi. Yetkili konuşmasına, “Bu Hindistan ve Assam için eşsiz boyutta tarihi bir gün. Bu yasal süreç, dolaysız olarak Yüksek Mahkemenin gözetimi altında şeffaf, adil, objektif ve titizlikle gerçekleşiyor.” şeklinde devam etti.

Gerçeğin, yetkililerin söylediğinden çok farklı olduğu söyleniyor. Müslüman kimliğin yok sayılması bir çok farklı coğrafyada görüldüğü üzere ardından katliamları da beraberinde getirmişti.

Assam, Hindistan'da yaşayan Müslümanların en yoğun olduğu üçüncü bölge.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 12:21