Asya'da sel felaketi, yüzlerce köy su altında

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Güney Doğu Asya ülkelerinden Laos'ta bir barajın çökmesi sonucu yüzlerce köy sular altında kaldı.

Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgeden gelen haberlere göre en az 6 bin 600 kişi de evsiz kaldı.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge h alkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 11:53