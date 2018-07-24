Asya'da sel felaketi, yüzlerce köy su altında

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Güney Doğu Asya ülkelerinden Laos'ta bir barajın çökmesi sonucu yüzlerce köy sular altında kaldı.
Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgeden gelen haberlere göre en az 6 bin 600 kişi de evsiz kaldı.
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.
Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 11:53