Asya'da yarım milyon insan gıda sorunuyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'in Cuma günü yaptığı açıklamada Asya'nın hızla büyüyen şehirlerindeki yüz milyonlarca çocuğun ve yetişkinin yetersiz beslendiğini açıklandı. Kapsayıcı, sürdürülebilir ve beslenmeye duyarlı bir şehir planlaması olmadan da öyle kalacak .

BM tarafından yayınlanan rapora göre Asya-Pasifik bölgesi dünyanın en yüksek şehirleşme oranına sahipken, aynı zamanda 821 milyon az beslenen insanın yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Çocuk Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölgesel başkanları, “Yetersiz beslenmenin azaltılmasındaki ilerleme büyük ölçüde yavaşladı. Kırsal kesimden kentsel alanlara göç, özellikle yoksul aileleri de kapsayacak şekilde ilerlemeye devam ettikçe, kentsel yetersiz beslenme birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı bir sorundur” ortak açıklamasında bulundu.

Raporda, yağlı, nişastalı, şekerli gibi sağlıksız kabul edilen, ucuz sokak gıdaları tüketen aşırı kilolu çocukların da genellikle yetersiz beslendiği vurgulandı. Özellikle çocuklarda hastalıkların önlenmesi için yeterli temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasının önemine değinilen raporda, bölgedeki kentlerde yetersiz beslenme ve obezitenin hızla arttığına dikkat çekildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 13:54