Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 403'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 578 kişinin iyileştiği ülkede halen 191 kişinin tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 113 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 812'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 590 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 413'e ulaştı.

Güney Kore'de, 19 Ağustos'ta önce başkent Seul ve çevresinde uygulanmaya başlanan, ardından tüm ülkeye genişletilen "sıkılaştırılmış 2. seviye" karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin verilmişti. İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte şimdiye kadar 5 bin 88 vaka tespit edilirken 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 827 kişi ise iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 426 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 311 bin 694'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 504'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 253 bin 488'e ulaştı.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 747 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 312 bin 263'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 479’a çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 296 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 23 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 765'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 466 kişi de iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1436 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 363 bin 479'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 251'e yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 275 bin 487 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 564 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 374 kişi iyileşti, 131 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 514'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 483 kişi iyileşti.

Kaynak: AA