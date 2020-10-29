Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1761 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 376 bin 935'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 147'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 329 bin 848'e ulaştı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1681 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 404 bin 760'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 886'ya yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 321 bin 281 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 994'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 890 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 314 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 73 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 763 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 570 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 16:33