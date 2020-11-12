Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 143 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 942’ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 404 kişi iyileşti. Son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede can kaybı yaşanmadı.

Ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 487 kişi hayatını kaybetti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 589’a ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 431'e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1407 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 402 bin 820’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 721’e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 362 bin 417 oldu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 852'ye çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 693 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 102’ye yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 990 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1845 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 427 bin 198’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 140'a yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Bangladeş yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 19 Aralık'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Bangladeş'teki eğitim kurumları, salgını kontrol altına almak için 17 Mart'ta kapatılmıştı.

Kaynak: AA