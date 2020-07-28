Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınında son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 936 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 275 bin 225’e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 23 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 865’e çıktığı belirtildi.

Pakistan’da Kovid-19'dan tedavi edilenlerin sayısı 242 bin 436’ya ulaştı.

Ülkede kritik durumda 1217 Kovid-19 hastası bulunuyor.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 960 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bine çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 229 bin 185’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 127 bin 414’e ulaştığı ifade edildi.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1678 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 83 bin 673'e çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1947'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 617'ye ulaşırken, aktif vaka sayısı 55 bin 109 olarak açıklandı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 359 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Singapur’da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 51 bin 197'ye yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 692 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 297'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, geçen hafta ABD'deki bir askeri tatbikattan dönen 2 asker olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 111 kişi iyileşti, 128 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Vietnam

Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 431'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan, Vietnam'ın en büyük 3. şehri Da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti.

- Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakanın 26 Temmuz'da Hindistan'dan gelen bir kadın yolcu olduğu kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 226'ya çıkarken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Virüs bulaşan 147 kişi iyileşti, 1'i kritik durumda olmak üzere 79 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 5 yeni Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 467'ye çıktığı açıklandı.

Açıklamada, tespit edilen 5 yeni vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu ve salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmediği kaydedildi.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 440 kişi sağlığına kavuştu.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1748 artışla 102 bin 51’e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 4 bin 901’e, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 366 artarak 60 bin 539’a yükseldi.

Kovid-19 ile Mücadele Timi, vakaların yoğun olduğu ''kırmızı'' kategorideki bölge ve şehir sayısının bir hafta içinde 35’ten 53’e çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, vaka artışlarına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

Vakalar, başkent Cakarta’da 19 bin 592’ye, Doğu Cava’da 20 bin 812’ye, Bali’de 3 bin 219’a ve Papua’da 2 bin 945’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 39 artarak toplam 8 bin 943'e yükseldi.

Bugün 6 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 8 bin 607, aktif vakalar ise 212 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 124 kişinin öldüğü ülkede bugün virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

- Japonya

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 804 artarak 32 bin 780’e, ölü sayısı 3 artarak 1014'e yükseldi.

Son bir günde yeni 266 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 11 bin 611’e ulaştı.