Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 470'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 628 kişinin iyileştiği ülkede 208 kişinin tedavisi de sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 73 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 164'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 886 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı ise 422'ye ulaştı.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte şimdiye kadar 5 bin 124 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 861 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kentteki bir eğlence mekanına giden kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan incelemelere değinen yetkililer, söz konusu mekanda, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında belirlenen "bir masada en fazla 2 kişinin oturabileceği" kuralına uyulmadığını ifade etti.

Yetkililer, mekanın, kentte yeni bir Kovid-19 dalgasına yol açabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 644 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 315 bin 260'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 517'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 299 bin 836 olarak kayıtlara geçti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 291 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 324 bin 762'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 840'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 123'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilköğretim ve liselerde uzaktan eğitime başlandı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 819'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 575 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1442 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 370 bin 132'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 375'e yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 283 bin 182 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 590 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 390 kişi iyileşti, 141 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 518'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu vakanın, Filipinler'den dönen ve karantinada olan 30 yaşındaki bir kadında tespit edildiği bildirildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan 485 kişinin iyileştiği Tayvan'da 26 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak:AA