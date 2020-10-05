Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 470'ye yükseldi.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 628 kişinin iyileştiği ülkede 208 kişinin tedavisi de sürüyor.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 73 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 24 bin 164'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 886 kişi iyileşti.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı ise 422'ye ulaştı.
Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.
- Hong Kong
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.
Kentte şimdiye kadar 5 bin 124 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 861 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kentteki bir eğlence mekanına giden kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan incelemelere değinen yetkililer, söz konusu mekanda, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında belirlenen "bir masada en fazla 2 kişinin oturabileceği" kuralına uyulmadığını ifade etti.
Yetkililer, mekanın, kentte yeni bir Kovid-19 dalgasına yol açabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.
- Pakistan
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 644 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 315 bin 260'a ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 517'ye çıktığı ifade edildi.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 299 bin 836 olarak kayıtlara geçti.
- Filipinler
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 291 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 324 bin 762'ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 840'a yükseldi.
Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 123'e ulaştı.
Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilköğretim ve liselerde uzaktan eğitime başlandı.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 819'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 575 kişi de iyileşti.
Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1442 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 370 bin 132'ye ulaştı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 375'e yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 283 bin 182 kişi de iyileşti.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bugüne dek 3 bin 590 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 390 kişi iyileşti, 141 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.
- Tayvan
Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 518'e ulaştığı belirtildi.
Söz konusu vakanın, Filipinler'den dönen ve karantinada olan 30 yaşındaki bir kadında tespit edildiği bildirildi.
Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti.
Hastalığa yakalanan 485 kişinin iyileştiği Tayvan'da 26 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak:AA