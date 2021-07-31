Asya-Pasifik ülkelerinde salgında son durum

Asya-Pasifik ülkelerinin büyük çoğunluğunda günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış sayıları yükselirken bazı bölge ülkelerinde salgınla mücadele giderek zor hale geliyor.

Hindistan, Malezya ve Japonya gibi ülkelerde Kovid-19 aşılamaları hızlı ilerlemesine rağmen son haftalarda vaka sayıları çoğalırken Tayland, Endonezya, Vietnam ve Myanmar'da aşılamalardaki yavaşlık vaka artışlarına sebep oluyor.

Kovid-19'un Delta varyantının Hindistan'ın ardından Asya genelinde yayılması da son günlerdeki vaka artışlarının bir diğer sebebi.

Dünyada ABD’nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Hindistan’da ise günlük vakalarda son haftalarda yakalanan azalma eğilimi yeniden tırmanışa geçti.

Sağlık uzmanları ülkedeki son vaka artışlarını, çok sayıda eyaletin, vakalardaki düşüşün ardından Kovid-19 tedbirlerini kontrolsüz hafifletmesine bağlıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 26 Temmuz’da 30 bin 844 vakanın görüldüğü Hindistan’da son 3 gündür vaka sayıları 42 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede dün 44 bin 230 ile 7 Temmuz’dan bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Pakistan'da aşı tedariklerindeki eksiklik, vaka sayılarını etkiliyor

Haziran’da günlük vaka sayılarının 3 haneli rakamlara kadar düştüğü Pakistan’da temmuzun ilk haftasında tedbirlerin gevşetilmeye başlaması sonrası vaka sayıları yeniden 4 haneli rakamlara yükseldi.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) verilerine göre, 22 Haziran'da günlük vaka sayılarının 663’e kadar düştüğü Pakistan’da bu rakam son birkaç gündür 4 binin üzerinde seyrediyor. Bu durum, ülkede Kovid-19’un 4’üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanıyor.

29 Temmuz'da tespit edilen 4 bin 537 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 24 bin 861’e yükselmiş ve bu, 30 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı olmuştu. Pakistan’da 30 Nisan'da 4 bin 696 vaka görülmüştü.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 7,33’ü geçerken bu, 20 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Öte yandan yetkililer, ülkede etkili Delta varyantı ve aşı tedariklerindeki zorlukların da vaka artışlarını tetiklediğini belirtiyor.

Malezya ve Japonya'da yüksek oranda aşılamalara rağmen vakalar artıyor

Malezya'da 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka artışları görülürken günlük vakalar 10 binin üzerinde, Kovid-19 kaynaklı ölümler de temmuzun başından bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor.

Ülke nüfusunun yüzde 41'inin birinci doz, yüzde 19'unun da ikinci doz aşı yaptırmasına rağmen Malezya'da yüksek vaka artışları durdurulamıyor. Uzmanlar, Malezya'daki yüksek vaka artışlarının, iş yerlerinin kapatılmamasından kaynaklandığını savunuyor.

Japonya’da ise son 3 gündür salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptanıyor.

Ülke geneli günlük virüs vakaları önce 28 Temmuz’da 9 bin 500, 29 Temmuz’da ise 10 bin eşiğini geçti.

Dün ise tespit edilen 10 bin 744 vaka ile yeni bir rekor kırıldı.

Ülkede nüfusun yüzde 38'i birinci doz, yüzde 28'i ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Son bir haftadaki yüksek vaka artışlarının 23 Temmuz’da başlayan Tokyo Olimpiyatları'yla bağlantılı olup olmadığı ülke gündemini meşgul ediyor.

Endonezya, Vietnam ve Tayland'da aşılar yavaş ilerliyor

Kovid-19 vakalarının 12 Temmuz'dan bu yana giderek arttığı ve 15 Temmuz'da 56 bin 757 ile en yüksek seviyeye ulaştığı Endonezya'da ise bu ay içinde bazı günlerde vaka sayıları, Asya'da en yüksek vaka artışlarının olduğu Hindistan'ı geçti.

Delta varyantı, yetersiz Kovid-19 tedbirleri ve aşılamadaki yavaşlık, ülkede vaka artışlarını tetikleyen unsurlar arasında.

Endonezya'da bugüne dek nüfusun yüzde 16'sı birinci doz, yüzde 7'si ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. 16 Temmuz'dan bu yana her gün virüs nedeniyle 1000'in üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölümlerin büyük çoğunluğu, Delta varyantından kaynaklanıyor.

Pandeminin ilk yılında başarılı Kovid-19 ile mücadele yönetimi sergileyen Vietnam'da ise salgın, temmuzun başından bu yana etkisini gösterdi ve rakamlar giderek artıyor.

24 Temmuz'da 9 bin 256 vakayla en yüksek vaka artışının görüldüğü ülkede son bir haftadır günlük vaka sayıları ortalama 7 bin ve üzerinde.

Vietnam, Güneydoğu Asya'da Kovid-19 aşılamalarının en düşük olduğu ülkelerden biri arasında yer alırken şimdiye kadar ülke nüfusunun sadece 5'i birinci ve ikinci doz aşı yaptırdı.

Haziranın sonundan bu yana Kovid-19'un Delta varyantının yayıldığı ve bugüne kadarki en yüksek vaka sayılarının görüldüğü Tayland'da ise 17 Temmuz'dan bu yana vakalar 10 binin üzerinde artış gösteriyor, ölü sayıları son bir aydır 50'nin üzerinde ilerliyor.

Aşıların bölge ülkelerine göre geç temin edildiği ve aşılamaların çok yavaş ilerlediği Tayland'da nüfusun yüzde 18'ine birinci doz aşı uygulanırken nüfusun sadece yüzde 5'i ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Myanmar'da siyasi istikrarsızlık virüsün 3. dalgasını tetikledi

1 Şubat 2021'deki askeri darbe nedeniyle Kovid-19 ile mücadelenin sekteye uğradığı Myanmar'da siyasi istikrarsızlık ve sağlık çalışanlarının sivil itaatsizlik eylemi yapması gibi olaylar, haziran ayından itibaren Kovid-19'un üçüncü dalgasını tetikledi.

28 Haziran'dan bu yana vaka artışlarının 4 haneli rakamlarda geliştiği ülkede hastanelerdeki oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle Kovid-19 ölümleri de giderek artıyor.

Bugüne dek kaç doz aşı yapıldığının bilinmediği ülkede resmi kaynaklar, aşılamalara dair henüz bilgilendirmede bulunmadı.

Delta varyantının da etkisini giderek artırdığı ülkede test sayılarındaki yetersizlik nedeniyle Kovid-19 vaka ve ölümleri tamamen tespit edilemiyor.

Salgın Avustralya ve Yeni Zelanda'da kontrol altında

Avustralya ve Yeni Zelanda ise Asya-Pasifik'te son haftalarda Kovid-19 vakalarının ciddi artış göstermediği ülkeler arasında yer alıyor.

Nüfusunun yüzde 32'sinin birinci doz, yüzde 14'ünün ikinci doz aşı yaptırdığı Avustralya'da Ekim 2020'den bu yana Kovid-19 ölümleri çok nadir görülüyor.

Yeni Zelanda'da nüfusun yüzde 23'üne birinci doz, yüzde 15'ine ikinci doz aşı uygulanırken yıl başından bu yana günlük vaka sayıları 30'un üzerine çıkmadı.