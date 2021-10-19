Asya Pasifik ülkelerinde salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 603 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 265 bin 650’ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 20 artışla 28 bin 300’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 211 bin 710’a çıktı.

Pakistan’da son 4 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1000’in altında seyrediyor.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 372 artarak 1 milyon 715 bin 742’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 27 artışla 18 bin 161’e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 839 kişiye virüs testi yapıldı. 729 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 294 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasındaki 31 idari bölgede, 9’u yurt içi kaynaklı 25 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Şensi eyaletinin başkenti Şian’da 5, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 2, Hunan eyaleti ve Ningşia Hui Özerk Bölgesi’nde yurt içi kaynaklı birer vaka tespit edildi. Vakaların tamamının hafta sonunda Şian’da Şanghay’dan gelen bir turist kafilesinde tespit edilen vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 4 bölgedeki salgınla mücadele çabalarını yönlendirmek üzere ekipler sevk etti.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 571 Kovid-19 vakası görülürken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 514 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong’da bugüne kadar 12 bin 302 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. Halen 91 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte 1’i yerel kaynaklı 6 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yerel kaynaklı vakanın Yeni Taipei kentinde ikamet eden 60’lı yaşlardaki bir erkek olduğu bildirildi. Hastanın virüsü nereden kaptığı bilinmezken, kişinin yakın temasta olduğu 12 kişi tıbbi gözlem altına alındı.

Tayvan’da bugüne kadar 16 bin 343 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Halen 127 hastanın tedavisi sürüyor.

AA