Asya ülkeleri Türkiye'deki seçimlerden memnun

Türkiye'nin seçimleri uluslararası toplumun da gündeminde. Rusya, Çin ve İran'dan Türkiye ile iş birliğinin sürmesi yönünde mesajlar geldi. Yüksek katılım ve demokrasi zaferine vurgu yapıldı.

Rusya Türk halkının seçimine saygı duyduğunu kaydetti.

Kremlin, “Seçimleri kim kazanırsa kazansın Rusya, Türkiye ile iş birliğine devam etmeyi ve iş birliğini derinleştirmeyi planlıyor.” denildi.

Sözcü Dimitri Peskov, “Türkiye’de yasa dışı hamlelerin engellendiği olgun bir demokrasinin olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

"Birlikte çalışmaya hazırız"

Çin de seçimleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbing Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ilişkilere dikkati çekti. Wang, "İki ülke ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesi için birlikte çalışmaya hazırız." diye konuştu.

İran yoğun katılıma vurgu yaptı: Demokrasinin zaferi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de seçime katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

Yunanistan'dan seçim mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak “Türkiye anketlerle tespit edilmesi zor ve derinliği olan bir ülke.” yorumunda bulundu.

Depremler sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaretini hatırlatan Dendias, Türkiye'nin son dönemdeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ve "Birlikte yürüyecek uzun bir yolumuz var” dedi.

İtalya'dan seçim ve Tahıl Koridoru değerlendirmesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Türk halkının iradesine saygı duyduklarını belirtti.

Tajani, "Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda Türkiye'nin bağımsız ara buluculuğuna güveniyoruz" açıklamasını yaptı.