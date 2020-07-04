Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 bin 801'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 471 artarak 11 bin 291'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artarak 241'e çıktı.

Bugüne kadar 509 bin 811 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 269 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuz'un ilk haftasında da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Belarus'ta vaka sayısı 63 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 273 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 63 bin 270’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6 artarak 418’e, iyileşen sayısının da 760 artarak 50 bin 669’a ulaştığı kaydedildi.

Toplam 1 milyon 59 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Moldova'da ölü sayısı 580'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 227 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 17 bin 672’ye yükseldi.

Ölü sayısı 8 artarak 580’e, sağlığına kavuşanların sayısı da 303 artışla 10 bin 396’ya ulaştı.

Sağlık çalışanlarından 2 bin 516’sının virüse yakalandığı ve 26’sının da Kovid-19’dan hayatını kaybettiği belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de vaka sayısı 10 artarak 1290’a yükseldi.

24 bin 753 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Moldova’da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 30’a çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 1 artarak 30’a, vaka sayısının da 111 artarak 9 bin 611’e çıktığı kaydedildi.

Gün boyunca saptanan yeni vakalardan 44’ünün karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği belirtilen açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının 55 artarak 6 bin 306’ya ulaştığı aktarıldı.

Toplam 1 milyon 200 bin test yapıldığı ülkede, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 275 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle günlük vakalarda belirgin ölçüde artış gözlemlenmiş, 1 Temmuz itibarıyla da karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan'da dün saptanan 318 yeni vaka, bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olmuştu.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 159 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 51 artarak 6 bin 159'a çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı ise 47 artarak 4 bin 809’a yükseldi ve böylece ülkede koronavirüs saptanan hastaların yüzde 78’i iyileşmiş oldu.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı da Tacik vatandaşlarını Rusya’dan ülkeye tahliye etmek için bu ay içerisinde 21 charter uçak seferinin düzenleneceğini duyurdu.

1298 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19 kaynaklı 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 950'yi geçti

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 2 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 951’e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar virüsten 825 kişinin iyileştiği ülkede, 199 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 569 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA