Avustralya'nın Çin ile Pasifik ve Uygur diplomasisi

Çin Hükümeti'nin üst düzey diplomat Devlet Konseyi Başkanı Wang Yi, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Pekin'de yaptığı görüşme sonrasında, Çin ve Avustralya'nın Pasifik adalarında tam işbirliği yapabileceğini söyledi.

Payne, Avustralya ve Çin'in bölgesel büyüme ve refahla ilgili bir ilgiyi paylaştığını söyledi.

Payne Pekin ziyaretinde Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmü sorgulayacağını da sözlerine ekledi. Avustralya hükümetinin "Sincan'daki insan hakları durumuyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu" söyleyen Payne, Perşembe ve Cuma günü Pekin'de iken, mevkidaşı Wang Yi ile sorunu gündeme getireceğini söyledi. Payne'nin tavrında Avustralya'da yaşayan çok sayıda Uygur Türkü'nün de etkisi bulunuyor.

Avustralya, Çin'in 2011 yılından bu yana Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için 1,3 milyar ABD Doları tutarında kredi vermesi veya bağışta bulunması sonrasında, bir altyapı yatırım fonu kurmak için harekete geçti.

Başbakan Scott Morrison tarafından bugün açıklanması beklenen fon, Pasifik bölgesindeki ülkelerin altyapı projelerinin hayata geçirilmesine yardım edecek. Finans Gündem'de yer alan habere göre 2 milyar Avustralya Doları (1,5 milyar ABD Doları) büyüklüğünde olacak fon, telekomunikasyon, enerji, ulaştırma ve su alanlarına yatırım yapacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 10:48