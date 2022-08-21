AYM heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne iştirak etti

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Kongrede, Arslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan eşlik etti.

Başkan Arslan, Moğolistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Namjil Chinbat ile görüşmesinin ardından Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliğinin Üyeler Kurulu açılış toplantısına katıldı, AACC'nin 5. Kongresinin "Asya'da Anayasa Yargısı Alanındaki Son Gelişmeler" konulu birinci oturumuna başkanlık etti.

Kongrenin sonunda, Ulanbator Deklarasyonu kabul edildi, Filistin Yüksek Anayasa Mahkemesinin AACC'ye üye olma talebi, Türk Anayasa Mahkemesinin de desteğiyle kabul gördü.