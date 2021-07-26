Azad Cammu Keşmir bölgesinde seçim sonuçları belli oldu

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Yasama Meclisi seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) kazandığı bildirildi.

AJK Seçim Komisyonunun resmi olmayan sonuçlarına göre 53 sandalyeli meclisin 45 sandalyesi için yarışılan seçimde PTI 25, Pakistan Halk Partisi (PPP) 11, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 6, Tüm Cammu Keşmir Müslüman Konferansı (AJKMC) ve Cammu Keşmir Halk Partisi (JKPP) de birer sandalye elde etti.

PTI, kadınlara, dini liderlere ve teknokratlara ayrılan 8 sandalyeden de 6'sını garantiledi.

27 ve üzerinde sandalye elde eden partinin hükümet kurabileceği AJK Yasam Meclisi'nde resmi olmayan bu sonuçlara göre Başbakan Han'ın partisi tek başına çoğunluğu sağlamış görünüyor.

Bir önceki seçimlerde 2 koltuk kazanan PTI, bu seçimlerde sandalye sayısını 23 artırdı.

Öte yandan, İslamabad'da iktidarda olan partinin AJK'de de seçimleri kazanması geleneği bu seçimlerde de değişmedi.

Muhalefetten sonuçlara tepki

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, PTI’nın seçimlerde hile yaptığını ve sonuçları kabul etmediklerini açıklayarak, partinin ne tür bir adım atacağını yakında duyuracaklarını belirtti.

PPP lideri Bilawal Butto Zerdari ise PTI’nın şiddeti başlattığını ve seçimlerde hile yaptığını iddia ederek, Seçim Komisyonunun PTI’nın seçim kurallarını ihlal etmesine karşı harekete geçmede başarısız olduğunu kaydetti.

Dün, PTI ile PPP taraftarları arasında Kotli bölgesinde silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada PTI üyesi 2 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

PPP, PTI üyelerinin oylama sürecini etkilemeye çalıştığıyla ilgili AJK Seçim Komisyonuna şikayette bulunmuştu.