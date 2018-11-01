Azad Keşmir sabaha kadar bombardımana tutuldu

Hindistan askerleri Muzaffarabad'ın 105 kilometre uzağındaki Azad Keşmir'e dün akşam yerel saatle 16:00'da bombardıman operasyonu gerçekleştirdi.

Yetkililer, askerlerin 31 Ekim Çarşamba günü başlattıkları ağır bombardımanda Leepa Vadisi'nda 18 yaşında sonra bir genç çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bombardımanda hayatını kaybeden Harun'un babası Raşid, 18 yaşındaki oğlunun Leepa Vadisi'ndeki Bijildhar köyünde evinde olduğunu söyledi.

Komiser yardımcısı Imran Shaheen, Dawn gazetesine verdiği demeçte bombardımanının saat 16.00'da başladığını ve akşam geç saatlere kadar devam ettiğini söyledi.

“Dağlık alanla karanlığın ve telekomünikasyon bağlantılarının zayıf olması nedeniyle, kayıpların tam bilgisini derhal tespit edemiyoruz. Bombardıman durduğunda ya da en azından azaldığında, kayıpların tam detayını alabiliyoruz” diye ekledi.

Leepa Vadisine ait bir Pakistan Halk Partisi (Pakistan Peoples Party- PPP) lideri olan Shaukat Javed Mir (Şevket Cavid Mir), bombardımanın yoğun olduğu ve bölgede paniğe neden olduğunu söyledi.

“Evlerinin içinde veya yanında sığınak olanlar oralara sığındıkları için henüz onlarla bağlantı kuramadık” dedi. Mir'e göre, sabah saatlerinde bir saatten fazla bombardımana devam edildi.

Kaynak: Dawn, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 11:47