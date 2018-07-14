Azerbaycan'da Adnan Oktar soruşturması

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Adnan Oktar örgütüne karşı Türkiye'nin ardından Azerbaycan'da da önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre Azerbaycan'da bulunan 200'ü aşkın Adnan Oktar örgütü üyesi Türkiye'de İbrahim Tuncer ve Didem Ürer ile bağlantılı olduğu belirlendi.​​ Öte yandan Adnan Oktar Örgütü'nün yurtdışına firar eden isimler hakkında da soruşturma başlatıldı.

Firarilerin yaşadığı ülkelerin dış temsilciliklerine yazı gönderilirken pasaport iptalinin de içerisinde bulunduğu yaptırımların uygulanacağı belirtildi. İnterpol üzerinden aranan örgüt üyelerinin iadesi istenecek.

Örgüte finans ve kadın sağlayan Azerbaycan yapılanmasının Adnan Oktar operasyonundan sonra sosyal medya üzerinden örgüte tam destek vermesi Azerbaycan yetkilileri tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi. Yetkililer Azerbaycan topraklarında FETÖ gibi Adnan Oktar örgütüne de göz açtırmayacaklarını açıkladı.