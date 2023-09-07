Azerbaycan'dan KKTC bayrağı kararı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiğini ve dalgalanacağını söyledi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı'nın katılımcılarını kabul etti.

Kabulde TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Sırım Şariphanov, Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakanı Boobek Ajikeev, Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdulla Kuldaşev ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yer aldı.

Aliyev, iki ay sonra TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını belirterek, bu toplantıda afet yönetimi konusunda yardımlaşmaya ilişkin anlaşmanın da imzalanmasının öngörüldüğünü, buna büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hem bölgede hem de dünyada afetlerin arttığına dikkati çeken Aliyev, Türkiye'deki depremleri ve Azerbaycan'ın da olduğu kardeş ülkelerin destek çabalarını anımsattı.

Aliyev, "Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Devletinin inşa edeceği mahallenin son parametreleri belirleniyor ve yakında inşaata başlayacağız." dedi.

Türk dünyasının büyük bir aile olduğuna işaret eden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk Devletleri Teşkilatı, dünya ölçeğinde hak ettiği yeri almayı başarmıştır ancak bundan sonra etkin bir şekilde çalışmalıyız ki etki olasılıklarımız daha da genişlesin. Burada elbette hem karşılıklı yardımlaşma hem de ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, siyasi düzeyde sürekli koordinasyon ve istişareler, güvenlik alanında karşılıklı yardımlaşma yani bunların hepsi önemli faktörlerdir ve birliğimizi daha da güçlendirecektir. Teşkilatımızın dünyadaki konumunun ve rolünün yakın gelecekte artacağına eminim."

Aliyev, KKTC temsilcisinin de kabulde yer aldığını belirterek, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi özellikle selamlamak istiyorum. Bakan, burada gözlemci olarak ama aynı zamanda kendi ülkesinin bayrağıyla temsil ediliyor. Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır. Azerbaycan, tüm Türk dünyasında birleşen kardeşlerimizin her zaman yanında olmuştur ve son zirve toplantısında KKTC'nin TDT'ye 'gözlemci' olarak seçilmesi, son derece memnuniyet vericidir. Bu vesileyle tüm Türk kardeşlerimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

"Türk milleti, Azerbaycan'ın kardeş yardımını hiçbir zaman unutmayacaktır"

İçişleri Bakanı Yerlikaya da Bakanlık olarak Azerbaycan'ın kurumlarıyla işbirliklerini samimiyet ve karşılık beklememe esasına göre inşa ettiklerini, Azerbaycan'la yaptıkları görüşmeleri diplomatik temastan ziyade kardeşlik dayanışmasının iradesi olarak gördüklerini vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'dan yapılan yardımlar için teşekkür eden Yerlikaya, "Türk milleti, Azerbaycan'ın kardeş yardımını hiçbir zaman unutmayacaktır. Yardıma ilk gelen Azerbaycan olduğu gibi en son ayrılan heyetler de yine Azerbaycan heyetleri oldu. Maddi ve manevi desteklerini bize ulaştırmak için seferber olan Azerbaycanlı kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.