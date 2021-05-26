Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.
Asya 26.05.2021, 12:43
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
AA
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