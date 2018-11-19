Azerbaycan ve Pakistan'dan askeri işbirliği

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, temel uçuş eğitiminde Super Mushshak uçaklarını kullanmaya başlayacak.

Kokpit.aero sitesinin haberine göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nde temel uçuş eğitiminde kullanılacak olan Pakistan imalatı Süper Mushshak uçaklarından 10 adet sipariş verilmişti. Bu uçaklardan ilki, test uçuşu sırasında Pakistan’da görüntülendi. Uçakların testlerinin tamamlanmasının ardından Super Mushshak’ların teslimatı başlayacak. İlerleyen dönemde alımı planlanan uçak sayısının da artması gündemde.

Türk Hava Kuvvetleri’nde uzun süredir gündemde olan ve hizmet ömürlerini tamamlayamaya başlayan Cessna T-41D ve SF260’ların yerine Pakistan tasarımı Super Mushshak uçak alımı gerçekleştirilecek. Böylelikle Hava Harp Okulu’nda uzun yıllardır kullanılan T-41D’ler ve Çiğli’de pilotaj başlangıç eğitimi verilen SF260’lar yerlerini Super Mushshak’a bırakacak. SF260 uçakları ise Hava Harp Okulu’na verilerek eğitim uçuşlarına devam edecek.

Çiğli’de tek uçakla yapılacak eğitimlerle maliyetlerin düşürülmesinin yanı sıra başta akrobasi olmak üzere ekstra özelliklerle eğitim kalite ve kapasitesinin artırılması planlanıyor. Uçağın montajının TAI'de yapılmasının yanı sıra aerodinamik olarak geliştirilmesi de gündemde.

Kaynak: QHA