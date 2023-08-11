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Bakan Fidan, Taliban heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Afganistan'dan gelen Taliban heyetini bakanlıkta ağırladı.

Asya 11.08.2023, 18:13 11.08.2023, 18:24
Bakan Fidan, Taliban heyetini ağırladı

Türkiye ile Taliban arasında üst düzey görüşmelerinin sonuncusu Ankara'da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşıma göre, Fidan Ankara'da Birader ile görüştü.

Paylaşımda, baş başa ve heyetler arası görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

#taliban #Hakan Fidan
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