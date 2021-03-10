Sınavdan çıktı, kitaplarını nehre attı

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da ulusal çaptaki bir sınavdan çıktıktan sonra kitaplarını nehre atan çocuğun görüntüleri en çok izlenen görüntülerden biri oldu.

Ülkenin Çevre ve Su Bakanlığı 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, çocuğun 22 Mart Dünya Su Günü kapsamındaki bir etkinlik için arandığını bildirdi.

Coconuts KL'in haberine göre, videonun nerede ve ne zaman çekildiği belli değil. Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

Kısa bir süre önce, Malezya Eğitim Sertifikası (Sijil Pelajaran Malaysia) sınavından sonra kitaplarını nehre atan bir öğrencinin videosu internette yayıldı. Çocuğu tanıyorsanız, Çevre ve Su Bakanlığı onu Malezya Nehirleri Dostları organizasyonumuzun bir parçası olmaya davet ediyor. Böylece 22 Mart Dünya Su Günü'nde bütün ülkedeki nehirleri birlikte temizleyebiliriz.

"Halkımızın yardımı ve desteğiyle sadece bu çocuk değil, pek çok çocuk nehirlerimizi temiz tutmanın önemi hakkında daha fazla bilgi edinebilir" sözlerini sarf eden bakanlığın yaklaşımı pek çok kişinin takdirini topladı.

Facebook'ta bir kişi "Evet, çocukları cezalandırmak yerine nehirlerimizin ne kadar kirli olduğunu görmelerini ve nehirlerimizin bizim için ne kadar önem arz ettiğini bilmelerini sağlayın" diye yorum attı.

Bir başka kişiyse "Lütfen derslerine çok çalış çocuk. Kim bilir, belki bir gün Çevre Bakanı olabilirsin" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe