Bangkok'ta kirli hava alarmı: Evden çalışın, maske takın

Tayland'ın başkentindeki yetkililer, insanları işe gidip gelmek için özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı ve yetkililerin inşaat faaliyetleri gibi kirlilik kaynaklarını azaltmaya çalışacaklarını söyledi.

Bangkok yetkilileri, hasta ve yaşlı insanlara yüz maskeleri dağıtılacağını da duyurdu.

Bangkok valisi Chadchart Sittipunt, kirliliğin artmasının beklendiğini ancak bunun okulların kapatılmasını gerektirmediğini söyledi.

“İnsanlardan bir gezi planlamadan önce kirlilik seviyesini kontrol ederek hazırlıklı olmalarını rica ediyorum. BMA [Bangkok Büyükşehir İdaresi] ve Kirlilik Dairesi tozun kaynaklarını kontrol edecek ve şantiyeler veya kamyon taşımacılığı gibi toz oluşturan faaliyetlerden iş birliği isteyecek”

Durum kötüleşirse, ulaşım üzerindeki sınırlamaların dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Opas Karnkawinpong, bu hafta tüm il halk sağlığı hizmetlerinin durumu izleyeceğini ve üst üste üç günden fazla yüksek düzeyde kirlilik yaşayan illerde acil durum merkezlerinin açılacağını söyledi.

Opas, kirlilikle ilgili sağlık sorunları yaşayan hasta sayısının geçen hafta yaklaşık 96 bin iken bu hafta iki kattan fazla artarak yaklaşık 213 bine ulaştığını söyledi.

Hastaların çoğunun solunum yolu sorunları ve göz iltihabı yaşadığı açıklandı.