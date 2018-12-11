Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü dolayısıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta "Türkiye-Tayland Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bangkok'da bulunan Ratchadamnoen Modern Sanatlar Merkezi'ndeki sergiyi, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kritsada Kongkachan ile açtı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Akgün, Türkiye'nin fotoğraf sanatının desteklenmesine önem verdiğini belirterek, "Fotoğraf, bir anın karesi olmasından öte bir sanat eseri, bir sosyal hatıra veya bir iç yolculuğu yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

Akgün, teknolojinin gelişimiyle fotoğraf sanatındaki yaratıcılığın da ilerlediğine dikkati çekti ve "Türkiye'nin fotoğraflarla tanıtılacak büyük bir zenginliği, kültürel ve tarihi derinliği var. Tayland da benzer zenginliklere sahip. Sergi bu güzelliklerden küçük bir kesit sunuyor." dedi.

2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında her iki ülkede de oldukça renkli etkinliklere imza atıldığını dile getiren Akgün, "Kültür Bakanlığımıza ve Taylandlı yetkililere serginin hayata geçirilmesinden ötürü teşekkür ederim. Bu etkinliğin de Taylandlı dostlarımızın ülkemizin güzelliklerini keşfetmeleri için ilham kaynağı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kongkachan da bu serginin iki ülkenin birbirini daha yakından tanımasına vesile olmasını temenni ederek, "Üniversite yıllarımda en yakın arkadaşlarımdan biri Türk idi. Türk insanının özelliklerini, misafirperverliğini o arkadaşımın sayesinde öğrenmiştim." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Akgün ve Kongkachan, Türkiye ve Tayland'a ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi birlikte gezdi.

Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığının 1984'ten bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin "İnsan Yaşam" ve "Tarihi Yapılar" kategorisinden seçilen fotoğraflar yer alıyor.

İki ülke kültür bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bangkok'ta, Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamındaki etkinlikler kapsamında 20 Aralık'ta Piri Reis Balesi sahnelenecek.

Kaynak: AA