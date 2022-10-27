Bangladeş mülteci kampında 2 Arakanlı Müslüman daha öldürüldü

Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki kampta, 2 Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) daha öldürüldüğü bildirildi.

Bölge yetkilisi Ishtiaque Shahriar, 17 numaralı mülteci kampında, 40 yaşındaki Ayat Ullah ve 35 yaşındaki Yasin'in silahlı bir grup tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Shahriar, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve katillerin yakalanması için polisin operasyon başlattığını ifade etti.

Kurbanlardan birinin olay yerinde, diğerinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Emniyet ve Arakanlı Müslümanlara göre, söz konusu cinayetin arkasında, Arakan ordusunun olduğu tahmin ediliyor.

Resmi verilere göre, son 5 yılda 120'nin üzerinde Arakanlı Müslüman, kaldığı kamplarda öldürüldü.

16 Ekim'de, yine aynı mülteci kampında, 2 Arakanlı Müslüman lider, bir grup çete üyesinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine yükseldi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.