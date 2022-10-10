Bangladeş-Myanmar sınırındaki çatışma tekrar alevlendi, bir Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin sınırında Myanmar ordusu ile Arakan ordusu arasında çatışma çıktı.

Arakanlı Müslüman (Rohingya) lider, AA'ya yaptığı açıklamada, çatışma sırasında Arakanlı bir gencin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede yaşayan Arakanlı Müslüman ailelerin son zamanlarda artan silahlı çatışmalar nedeniyle daha güvenli yerlere taşındıkları bilgisi paylaşıldı.

Bandarban bölgesinde yaşayan Mohammad Azizul Haq Rana, çatışma sırasında çok yoğun ateş açıldığını ve korkudan uyuyamadıklarını ifade etti.

Cox Bazar'dan sorumlu askeri yetkili Mehedi Hossain Kabir, "Myanmar güçlerini, Bangladeş'e havan mermisi atmaması konusunda uyardık." dedi.

Resmi kayıtlara göre çatışmalarda son iki ayda iki Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti ve aralarında Bangladeşlilerin de bulunduğu onlarca kişi Myanmar güçlerinin attığı havan mermileriyle yaralandı.

Bangladeş, 18 Eylül'de yaklaşık bir aydır topraklarına yapılan topçu atışları ve yerleşim yerlerine düşen havan mermileri nedeniyle Myanmar'a nota vermişti.

Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan ordusu örgütü arasında Bangladeş sınırında yaklaşık iki aydır şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalarda Myanmar ordusunun mermi ve topçu atışlarının bir kısmının, Bangladeş'teki bazı yerleşim yerlerine düştüğü iddia ediliyordu.

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban kasabası ile buranın yakınındaki Arakanlı Müslüman mültecilere ait bir kamp da mermilerin hedefi olurken bir kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.