Bangladeş seçim öncesi mobil internet hızını yavaşlatıyor

Bangladeş, bu hafta sonu yapılacak olan ulusal seçimlerden önce yüksek hızlı mobil internet hizmetlerinin kapatılmasını emretti.

Daily Star'da yer alan habere göre, 27 Aralık Perşembe günü geç saatlerde Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) tarafından telefonunda internet kullanan üyelere mesajda, fotoğraf veya video yayınlayamayacakları veya yükleyemeyecekleri bildirildi..

Önceki gün bağımsız milletvekili adayı Selma İslam'ın kampanya faaliyetlerini izlemek üzere Dakka'da bulunan bir grup gazeteci, kaldıkları otelde, ellerinde hokey sopaları ve demir çubuklar taşıyan maskeli kişilerin saldırısına uğramıştı.

Seçim kampanyalarının başladığı 10 Aralık'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda şiddet olayı yaşandı. Saldırılarda onlarca muhalefet destekçisi ve kampanya görevlisi yaralandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net