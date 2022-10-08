Bangladeş sınır güçlerinden Myanmar sınırında uyuşturucu operasyonu

BGB komutanı Yarbay Faizur Rahman, Myanmar'dan ülkeye sokulmaya çalışılan 2,12 kilogram metamfetamin ve 80 bin adet "yaba" olarak bilinen uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Rahman, 2 kaçakçının, iki ülkeyi ayıran Naf Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmak üzereyken yakalandığını kaydetti.

Teknaf bölgesindeki Haikong kontrol noktasında perşembe de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş ancak kaçakçılar kaçmayı başarmıştı.

Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının buluştuğu ve "Altın Üçgen" adı verilen bölge yıllardır uyuşturucu üretimiyle biliniyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland, Laos ve Myanmar sınır noktasındaki metamfetamin üretiminin son yıllarda artarak devam ettiğini açıklamıştı.