Bangladeş'te 40 binden fazla ev yıkıldı, 3 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Bangladeş'i etkisi altına alan muson yağmurlarının neden olduğu seller, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sylhet kentinde yaklaşık 3 milyon kişiyi yerinden etti.

Felaket Sylhet'teki 40 binden fazla evin yıkılmasına neden oldu.

Bölgenin yüzde 80'inin sular altında kaldığı ve 3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu kaydedildi.

Seller nedeniyle yaklaşık 1100 eğitim kurumu da zarar gördü.

Yağışların devam ettiği ve Hindistan'dan doğarak Bangladeş sınırlarına ulaşan nehirlerde su seviyesinin hala yüksek seyrettiği bildirildi.