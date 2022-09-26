Bangladeş'te batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

Yetkililer, kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığını kaydetti.

İtfaiye yetkilisi Md Mahbubul İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında bu sabah 5 cesede daha ulaşıldığını, ölü sayısının 30'a yükseldiğini belirtti.

İslam, dalgıç ekibinin cesetleri olay yerinin yaklaşık 30 kilometre uzağında bulduğunu söyledi.

Yetkililer, 40'ın üzerinde kişinin kayıp olduğunu, bunların isimlerinin ailelerinden öğrenildiğini ve kazaya ilişkin 5 kişilik soruşturma ekibi kurulduğunu ifade etti.

Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.