Bangladeş'te bayram dolayısıyla kısıtlamalar gevşetildi

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre, hükümetin söz konusu hamlesinin, aşılama oranının düşük olduğu ülkede salgını "kontrol edilmesi imkansız" bir noktaya taşıyabilir.

1 Temmuz’dan bu yana virüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlerin Kurban Bayramı dolayısıyla gevşetilmesi endişeleri de beraberinde getirdi.

Hükümet, 20-23 Temmuz'da seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Halihazırda devlet hastanelerinde yatak doluluk oranının yüzde 70’e, yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının ise yüzde 80’e çıktığı ülkede, kısıtlamaların hafifletilmesinin salgınla mücadeleyi zorlaştıracağı kaydedildi.

Yaklaşık 165 milyon nüfusa sahip Bangladeş’te bugüne kadar yaklaşık 10,7 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Bugüne kadar 1 milyon 59 binin üzerinde Kovid-19 vakası ve 17 binden fazla virüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçti.

Myanmar’da ölü sayısındaki artış, defin işlemlerini zorlaştırıyor

Delta varyantı nedeniyle vaka ve ölü sayısının hızla arttığı bir diğer Güney Asya ülkesi Myanmar’da, hayır kurumları cenazelerinin kaldırılmasında güçlük çektiklerini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ülkenin en büyük şehri Yangon’daki Yay Way Mezarlığı görevlisi, bölgedeki bütün krematoryumların sabahtan akşama kadar aralıksız çalıştığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun acil olarak yardım sağlaması gerektiği aksi takdirde ülkede ciddi can kayıpları yaşanacağı uyarısında bulundu.

1 Şubat’ta askerlerin yönetime el koyduğu Myanmar’da, başta Yangon olmak üzere birçok şehirde vaka ve ölümlerin resmi rakamların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.