Bangladeş'te işçiler ile polis arasında arbede

Bangladeş'te gösteri düzenleyen konfeksiyon işçileri ile polis arasında çıkan arbedede 50 işçi ve 5 polis yaralandı.
Dhaka Tribune'nün haberine göre, farklı fabrikalardan aylardır maaşlarını alamayan yüzlerce işçi, Narayanganj şehrinin Adamjee bölgesinde yer alan Serbest Üretim Bölgesi'nin (EPZ) önünde toplanarak gösteri düzenledi.
Adamjee-Narayanganj yolunu trafiğe kapatarak yoldaki bazı araçlara zarar veren göstericiler, bir kamyonu ateşe verdi.
Polisin gösteriye müdahale etmesi sonucu işçilerle emniyet güçleri arasında çıkan arbede 5'i polis 55 kişi yaralandı.
Yetkililerin devreye girerek, konunun çözümü için gerekli adımları atma taahhüdünde bulunmasının ardından işçiler eylemlerine son verdi.
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 21:52
Kaynak: www.dunyabulteni.net