Bangladeş'te kargo gemisiyle feribot çarpıştı: 4 ölü
Bangladeş'te kargo gemisiyle feribotun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Asya 20.03.2022, 17:04
Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.
Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.
Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Kaynak: AA
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