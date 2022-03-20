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Bangladeş'te kargo gemisiyle feribot çarpıştı: 4 ölü

Bangladeş'te kargo gemisiyle feribotun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Asya 20.03.2022, 17:04
Bangladeş'te kargo gemisiyle feribot çarpıştı: 4 ölü

 Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.

Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Kaynak: AA
#bangladeş #feribot #kargo gemisi
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