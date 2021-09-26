Bangladeş'te kirlilik nehirleri tehdit ediyor

Bangladeş’te kirlilik ve zehirle avlanma nedeniyle yüzlerce nehir ve nehir deltası zarar görüyor.

Bangladeş Çevre Hukukçuları Derneği (BELA) Üst Yöneticisi (CEO) Syeda Rizwana Hasan, AA muhabirine, yüzlerce nehir ve deltaya ev sahipliği yapan Bangladeş'te nehirlerin kirlilik düzeyinin arttığını söyledi.

Hasan, ülkede kıyıları insanlar tarafından işgal edilmemiş tek bir nehir dahi bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Nehirlerin sadece endüstriyel atıklarla kirletilmediğini belirten Hasan, aynı zamanda ülke çapındaki tüm belediye ve şirketlerin atıklarını nehirlere boşalttığını ifade etti.

Hasan, Başkent Dakka'daki Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WASA) gibi kamu kurumlarının da çevredeki nehirlere yüklü miktarda atık boşalttığını belirtti.

Barguna bölgesindeki balıkçılar derneğinden Golam Mostafa da kıyı bölgelerinde "açgözlü" balıkçıların büyük nehir kanallarında balık yakalamak için bir tür zehir kullanarak nehirleri kirlettiklerini aktardı.

Çevre ve Sosyal Kalkınma Örgütü’nün (ESDO) mart ayında paylaştığı bilgilere göre, Bangladeş her gün 3 bin ton plastik katı atık üretiyor ve ülkedeki üç büyük nehir olan Padma, Meghna ve Jamuna nehirleri Bengal Körfezi’ne her gün 73 bin ton plastik atık taşıyor.

Yüklü miktarda katı atık, sadece nehir ve su yolları için değil, insan sağlığı ve deniz çeşitliliği için de büyük tehlike oluşturuyor.