Bangladeş'te koronavirüs vakaları tırmanışta

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 11 bin 324 yeni vakayla toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 543’e yükseldi.

Son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 16 bin 4'e çıktı. Böylece ülkede, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek günlük seviyeyi gördü.

Toplam 862 bin 384 kişi sağlığına kavuştu.