Bangladeş'te seçim sandıklarına pusu: 7 ölü

Bangladeş'te yapılan yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından silahlı bir grup tarafından kurulan pusuda, aralarında seçim görevlileri ve güvenlik güçlerinin de olduğu 7 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, yerel seçimlerin ikinci aşamasının yapıldığı Rangamati bölgesine bağlı Baghaichhari nahiyesinde, oy pusulalarıyla yerel hükümet binasına doğru giden seçim görevlilerinin hedef alındığı silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, bölge emniyet yetkilisi Alamgir Kabir, silahlı bir grubun yol üzerinde, Baghaichhari'deki üç seçim merkezinde görevli kişileri taşıyan 4 araca, yerel saatle 18.45 sıralarında ateş açtığını belirtti.

Kabir, saldırıda aralarında seçim görevlileri ve güvenlik güçlerinin de olduğu 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yoldan geçen 1 kişinin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaralanan 26 kişiden 11'nin durumunun ağır olduğu, tedavi için helikopterle Chittagong şehrine gönderildiği bildirildi.

Yerel seçimin ilk turu 10 Mart'ta yapılmıştı.