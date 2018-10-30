Bangladeş'te seçimlere yargı engeli

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Yüksek Mahkemenin engellemesi yüzünden aralık ayında yapılacak genel seçimlerde yarışamayacağı bildirildi.

Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin gelecek seçimlere katılamayacağını duyurdu.

Komisyon Başkanı Helal Uddin Ahmed yaptığı açıklamada, komisyon sekretaryasının, Yüksek Mahkemenin verdiği kararın tam metninin alınmasıyla dün bir bildiri yayımladığını, bugün de bildirinin duyurulduğunu söyledi.

Yüksek Mahkemenin, Cemaat-i İslami'nin Seçim Komisyonuna kayıt yaptırmasının yasa dışı olduğuna 2013'te hükmettiği ancak kararın ayrıntılarının komisyona yeni ulaştığı kaydedildi.

Cemaat-i İslami'nin Başkan Vekili Mucibur Rahman, Seçim Komisyonunun kararının ön yargılı olduğunu savunarak "Seçim Komisyonu, aralık ayında yapılacak seçimler için elverişli bir ortam sağlamak yerine, adayları zafer kazansın diye iktidar partisi Avami Birliği için çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cemaat-i İslami Partisi

Bangladeş Cemaat-i İslami, Bangladeş'teki en büyük İslamcı siyasi partidir. Parti ilk olarak Cemaat-i İslami'nin Bangladeş kolu olarak kurulmuş Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının ardından ayrı bir siyasi parti haline geldi.

Kaynak: Ajanslar