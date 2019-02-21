Bangladeş'te yangın faciası: En az 70 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 70 kişiyi öldüren bir yangın çıktı.

Yerel medya 40'tan fazla kişi yaralandığını ve çok sayıda insanın mahsur kaldığını bildirdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarında arama kurtarma operasyonları yürütülüyor.

Acil servislere göre, 20 Şubat akşamı beş katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı ve bir süre sonra üç komşu eve sıçradı.

The Daily Star'ın yerel baskısı, yangının başladığı binada bir kimyasal madde deposu bulunduğunu yazıyor. Bu, alevin hızla yayılmasına neden oldu. Yetkililer, olayın nedenini henüz belirlemedi. Görgü tanıkları, binanın önündeki binek otomobilinde bir gaz tüpünün patladığını iddia etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net