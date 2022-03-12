Bangladeş'teki Arakan kamplarında yangın: Bir çocuk öldü, 2 bin kişi evsiz kaldı

Bangladeş'in güneyinde Myanmar sınırında bulunan Arakanlı sığınmacılara ait kamplarda yangın çıktı.

Cox Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında 9 Mart'ta çıkan yangında yaklaşık 2 bin kişi evsiz kaldı.

Yangında 6 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Söz konusu yangın, 2022 yılında bölgedeki Arakanlı sığınmacıların yaşadığı kamplarda çıkan 6'ncı yangın olarak kayda geçti.

Yangınların altyapıdaki sorunlar sebebiyle çıktığı ve önlenebilir olduğu, ancak bölgedeki imkansızlıklar sebebiyle bu yangınların önüne geçilemediği kaydedildi.

2021 yılının Mart ayında kamplarda çıkan yangında en az 15 kişi yaşaımını yitirmiş, 50 binden fazla kişi ise evsiz kalmıştı.

Mepa News