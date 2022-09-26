Bangladeş'teki tekne faciasında ölü sayısı 41'e çıktı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiğini, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığını kaydetti.

Yetkililer, 22'si kadın, 12'si çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 40'ın üzerinde kişinin kayıp olduğunu, bunların isimlerinin ailelerinden öğrenildiğini ve kazaya ilişkin 5 kişilik soruşturma ekibi kurulduğunu bildirdi.

Yerel basındaki haberlerde, cesetlerin akıntı nedeniyle sürüklendiği, böylelikle nehrin farklı noktalarından çıkarıldığı aktarıldı.

Nehrin kıyısında bekleyen aileler, 50 kişinin halen kayıp olduğunu öne sürdü.

Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre, 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.