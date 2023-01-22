Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 4. yılı kutlanıyor

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kuruluşunun 4. yıl dönümü kutlamaları başladı.

BARMM hükümetinin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, Cotabato kentinde başlayan etkinlikler bir hafta sürecek.

BARMM'ın kuruluşunun 4. yıl dönümü kutlamalarının resmi açılışı münasebetiyle çok sayıda yetkili geçit törenine katıldı.

BARMM Başkanı Hacı Murat İbrahim, açılış programında, hükümetinin 2019'dan bu yana elde ettiği başarıları anlattı.

- BARMM süreci

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etmiş ancak müzakereler, 2022'ye kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin, bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesinin ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022 yılına kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler sürdü. Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin neredeyse tüm milletvekilleri oy birliğiyle önergeyi desteklerken bölge sakinleri de son aylarda talebi destekleyen mitingler düzenledi.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatılmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon kişinin yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.