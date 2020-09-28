Bar'a dönüştürülen tarihi cami

Doğu Türkistan'ın Kaşgar kentinde Çin yönetimince bara dönüştürülen tarihi cami ve içki servisi yapan bir kadın garson

Ülkede Çinlilere ait olmayan kubbe ve minareler kaldırıldı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün uydu görüntülerini analiz eden yeni tahminlerine göre, yetkililer son yıllarda Sincan'daki binlerce dini alanı tahrip etti veya önemli ölçüde zarar verdi. Yıkım, Çin hükümetinin bölgenin kültürel ve dini mirasını aşındırma ve Müslüman azınlıklarını zorla asimile etme çabasına işaret ediyor.

Çinli yetkililer son yıllarda Doğu Türkistan'da bölgedeki Müslümanların kültürünü ve İslami inançlarını uzun zamandır koruyan birçok büyük tapınak, cami ve diğer kutsal yerleri kapattı ve yıktı.

İbadethaneleri kapatma ve yıkma çabası, Çin'in bölgedeki Uygurları, Kazakları ve diğer Orta Asya etnik gruplarının üyelerini Komünist Partinin sadık takipçilerine dönüştürme kampanyasının bir parçası. Asimilasyon eylemi, yüz binlerce kişinin beyin yıkama merkezlerinde gözaltına alınmasına yol açtı.

Canberra merkezli bir araştırma grubu olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni rapor , son yıllarda dini alanlardaki yıkım ve değişikliklerin derecesini sistematik olarak ölçüyor. Sincan'da 2017'den beri yaklaşık 8.500 caminin tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor - hükümetin bölgede olduğunu söylediği cami sayısının üçte birinden fazlası. Analizleri yöneten enstitüdeki araştırmacı Nathan Ruser, "Gösterdiği şey, Kültür Devrimi'nden bu yana eşi görülmemiş bir yıkım ve silme kampanyası" dedi. Mao Zedong yönetiminde 1966'dan itibaren ortaya çıkan on yıllık kargaşa sırasında birçok cami ve diğer dini yerler yıkıldı.

ASPI olarak da bilinen enstitü, Doğu Türkistan'daki 533 bilinen cami alanının rastgele bir örneğini derledi ve değişiklikleri değerlendirmek için farklı zamanlarda alınan her sitenin uydu görüntülerini analiz etti. Bölgedeki türbelerin, mezarlıkların ve diğer kutsal alanların durumunu, devlet destekli bir anketten ve çevrimiçi kayıtlardan alınan 382 konumdan oluşan bir örnekle inceledi.

Çin hükümeti açıklamalara “saçma” yorumu yaparak dini mekanların yaygın yıkım haberleri yalanladı ve söz konusu camilerin korunması ve onarımını yaptıklarını iddia etti.

Şu anda Avustralya'da yaşayan ve Sincan'daki karısı hakkında bilgi arayan Kaşgarlı bir Uygur yüksek lisans öğrencisi olan Mamutjan Abdurehim, "Sanki etrafımdaki aile üyelerimi kültürümüz ellerinden alındığı için kaybediyor gibiyim" dedi. "Sanki bedenimizin bir parçası, vücudumuz çıkarılıyor."

Kaynak: New York Times

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 16:10