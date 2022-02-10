Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı Hindistan'da bir eyalette okullar tatil edildi

Ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinde başörtülü öğrencilerin okullara alınmaması protesto ediliyor.

Başörtülü öğrencilerin eyalette okullara alınmaması gerginliğe neden olurken belli noktalarda Hindu çeteler ile Müslümanlar arasında çatışmaların da yaşandığı ifade ediliyor.

Hindistan'da Hindu çeteler başörtülü öğrencilerin okullara girmesine izin vermiyor

Son olarak gerilimin daha da artmasıyla Karnataka eyaletindeki okulların 3 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Eyalet Başbakanı Basavaraj S Bommai, kararı "barış ve uyumun sağlanması için okulların tatil edildiği" ifadesiyle duyurdu.

Öte yandan Hintli aktivistler ile öğrenciler, başörtüsü yasağına karşı gösteriler düzenledi

Mepa News